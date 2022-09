FIFA 23: Die besten Spieler Spaniens und Englands - Haaland nicht in den Top-10

Die englische Premier League und Spaniens La Liga sorgen in der FIFA 23 Community für Aufsehen. Die größten Gewinner und Verlierer beider Ligen in der Übersicht.

FIFA 23 Premier League: Haaland nicht in Top-10

In der bestbezahltesten Liga der Welt führt Kevin de Bruyne die Liste der besten Spieler an. Der Manchester City Profi sitzt mit einem 91er Rating an der Spitze, vor Salah, Van Dijk und Ronaldo, die jeweils 90 Punkte erreichen. Große Aufregung herrscht derweil über die Bewertung von Harry Kane und Erling Haaland. Der eine sei laut Fanstimmen deutlich zu hoch, der andere zu niedrig bewertet.

Ähnlich brisant geht es in Spaniens La Liga zu. Dort erhält der neue Spitzenreiter ein Zwei-Punkte-Upgrade. Real Madrids Karim Benzema teilt sich mit 91 Punkten den ersten Platz als bester Spieler Spaniens. Noch nie wurde der 34-jährige Franzose so hoch in einem FIFA-Spiel bewertet. Nur Robert Lewandowski kommt an die Wertung heran und wird ebenfalls mit einer 91 ausgezeichnet. Der Pole verliert im Vergleich zum Vorjahr einen Punkt.