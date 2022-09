Anzeige

Bundesliga-Gipfel der Frauen im Oktober in der VW-Arena Liga-Gipfel der Frauen in VW-Arena

Wolfsburg und München treffen am 5. Spieltag aufeinander © FIRO/FIRO/SID

SID

Das Gipfeltreffen der Frauenfußball-Bundesliga zwischen dem VfL Wolfsburg und Bayern München steigt am 22. oder 23. Oktober in der VW-Arena.

Das Gipfeltreffen der Frauenfußball-Bundesliga zwischen Titelverteidiger VfL Wolfsburg und Vizemeister Bayern München steigt am 22. oder 23. Oktober in der VW-Arena. Das teilte der VfL am Donnerstag mit, die zeitgenaue Terminierung durch den Deutschen Fußball-Bund (DFB) erfolgt in den nächsten Tagen.

Zuletzt waren die VfL-Frauen in der K.o.-Phase der Champions League in die Heimspielstätte der Männer umgezogen. "Nach den großartigen Partien gegen Arsenal und Barcelona mit fünfstelligen Zuschauerzahlen bin ich sehr optimistisch, dass wir im Liga-Gipfeltreffen erneut ein grün-weißes Fußballfest in der Volkswagen Arena erleben werden", sagte VfL-Geschäftsführer Tim Schumacher.

Anzeige