Faustdicke Überraschung von Flick! Letzter DFB-Kader vor WM mit Debütanten

Hansi Flick hat den Nationalmannschafts-Kader für die abschließenden Nations-League-Spiele gegen Ungarn in Leipzig (23. September) und drei Tage später in London gegen England bekannt gegeben – und dabei für eine faustdicke Überraschung gesorgt!

Denn der Bundestrainer berief Armel Bella Kotchap in sein letztes Aufgebot vor der WM-Nominierung. Der 20-Jährige wechselte im Sommer vom VfL Bochum zum FC Southampton und macht dort auf sich aufmerksam. (Story: Bella Kotchap erobert die Premier League)

„Ich war in engem Austausch mit Ralph Hasenhüttl und unserem U21-Trainer Toni Di Salvo. Armel Bella Kotchap hat zuletzt sehr gute Leistungen in Southampton gezeigt, hat sich sehr gut entwickelt. Wir haben uns deshalb entschieden, ihn uns eine Woche anzusehen“, begründete Flick die Nominierung des Debütanten. (Alle News und Hintergründe zur deutschen Nationalmannschaft)

Flick macht Götze Hoffnung

Die Rio-Weltmeister Mario Götze (Eintracht Frankfurt) und Mats Hummels (Borussia Dortmund), die sich beide in guter Form befinden, wurden von Flick nicht berücksichtigt.

Über Götze sagte Flickt jedoch: „Wir sehen seine Entwicklung in Frankfurt. Er hat noch alle Möglichkeiten, auf den WM-Zug zu springen.“ (DATEN: Tabellen der Nations League)

Flick lobt Leroy Sané

„ In den beiden Champions-League-Spielen gegen Inter und Barcelona hat man gesehen, dass er ein Spieler ist, der schwer zu halten ist. Wenn er sein Speed und sein Tempo mit einbringt, dann gehört er zu den besten Spielern, die es auf dieser Position gibt“, sagte Flick.

Ihn freue es, „dass er auch Tore macht und zusätzliches Selbstvertrauen bekommt, mehr Vertrauen in seine Qualitäten hat. Ich bin immer ein großer Fan von ihm gewesen und freue mich wirklich sehr für ihn. Er kann den Unterschied ausmachen, wenn er auf diesem Niveau spielt.“

Nicht in den Kader geschafft hat es Karim Adeyemi von Borussia Dortmund. Der 20-Jährige war im Juni Teil des DFB-Teams und kam in der Nations League zu einem Kurzeinsatz gegen Ungarn. Zuletzt plagte ihn eine Zehenverletzung, in dieser Saison kam er erst zu drei Pflichtspieleinsätzen.