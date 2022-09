Sportwetten: BVB klarer Favorit im Revierderby

Borussia Dortmund geht bei der Rückkehr des Revierderbys in der Fußball-Bundesliga als haushoher Favorit in die Partie.

Frankfurt am Main (SID) - Borussia Dortmund geht bei der Rückkehr des Revierderbys in der Fußball-Bundesliga als haushoher Favorit in die Partie. Gewinnt der BVB am Samstag (15.30 Uhr/Sky) sein Heimspiel gegen Schalke 04, zahlt der Sportwettenanbieter bwin gerade einmal das 1,38-fache des Einsatzes zurück. Für einen Erfolg der Knappen liegt die Quote bei 7,00.