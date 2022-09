Vorbild Werder: Schalke will beim BVB "richtig einen rocken"

Mit ganz viel Mut und Mit-Aufsteiger Werder Bremen als Vorbild will Schalke 04 im Revierderby bei Borussia Dortmund überraschen. „Mit dieser Entschlossenheit aufzutreten und jederzeit die Chance zu suchen - das hat Bremen in der Schlussphase in Dortmund gemacht und das bessere Ende auf seine Seite gezogen. Das wollen wir auch“, sagte Schalkes Trainer Frank Kramer mit Blick auf die Bundesliga-Partie am Samstag (15.30 Uhr im LIVETICKER).