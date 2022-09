Matarazzo für Mislintat-Verbleib: "Würde dem VfB gut tun"

Am Sonntag hatten die Schwaben die Verpflichtung der beiden Rio-Weltmeister als Berater des Vorstandschefs Alexander Wehrle bekannt gegeben. Zudem übernimmt der ehemalige VfB-Kapitän Christian Gentner ab 1. Januar den Posten als Leiter der Lizenzspielerabteilung in Stuttgart.

Den Fokus legte Matarazzo auf die kommende Bundesliga-Partie gegen Eintracht Frankfurt am Samstag (15.30 Uhr). Gegen den Europa-League-Sieger erwarte er ein „intensives Spiel“ gegen eine „sehr starke Mannschaft“. Nach dem 2:2 in München am vergangenen Samstag wolle man „an die Leistungen aus dem Bayern-Spiel anknüpfen“, so der 44-Jährige.