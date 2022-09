Schmidt mit Benfica auf Rekordjagd: "Müssen so weitermachen"

Roger Schmidt trat erst mal kräftig auf die Euphorie-Bremse. „Wir wollen in die K.o.-Phase und mit zwei Siegen zu starten, ist sehr gut“, stellte der Trainer von Benfica Lissabon nach dem 2:1 (1:1) seiner Mannschaft bei Juventus Turin nüchtern fest. Von einer möglicherweise historischen Champions-League-Saison, die ihm eine portugiesische Journalistin in Aussicht stellte, wollte der 55-Jährige noch nichts wissen.

"Wir haben jetzt zwölf Spiele gewonnen und müssen so weitermachen", gab Benfica-Torhüter Odysseas Vlachodimos die Marschroute vor. Schmidt habe am Erfolg einen großen Anteil. So auch in Turin, wo die Mannschaft nach dem Treffer des früheren Bundesligastürmers Arkadiusz Milik (4.) früh einem Rückstand hinterher lief. "Der Trainer hat uns die richtigen Dinge gesagt", meinte Vlachodimos, so sei am Ende das Comeback gelungen.