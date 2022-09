Champions League, ManCity - BVB: Was sie bei der Haaland-Gala im TV nicht sahen

SPORT1 war im Etihad Stadium beim Champions-League-Kracher zwischen ManCity und dem BVB dabei und sagt, was man im TV bei Haalands Gala nicht sehen konnte.

Borussia Dortmund hat am Mittwochabend nach starkem Kampf mit 1:2 gegen Manchester City verloren . Ausgerechnet Ex-Spieler Erling Haaland machte den entscheidenden Treffer.

Millionen Fußball-Fans staunten auch am Tag danach noch über den artistischen Kung-Fu-Treffer in der 84. Minute. Im Etihad Stadium sind allerdings auch Dinge passiert, die nicht jeder Fernseh-Zuschauer mitbekam. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Champions League)

SPORT1 war in Manchester dabei und sagt, was man im TV nicht sehen konnte.

Haaland klaut Meyer die Flasche

Während des Spiels ruhte die Freundschaft dann für 90 Minuten. Kurios: In der 23. Minute lief Haaland bei einer Ecke von Kevin de Bruyne schnurstracks ins Tor von BVB-Keeper Alexander Meyer, schnappte sich dessen schwarze Trinkflasche und nahm einen großen Schluck.

„Haaland-Rufe“! City-Fans provozieren BVB-Anhang

Die Aufteilung der Fans im Etihad Stadium in Manchester war seltsam. Die stimmungsvollsten City-Anhänger standen direkt neben dem BVB-Block. Lediglich ein paar Ordner trennten die beiden Fanlager.

Schon vor dem Anpfiff provozierten die Cityzens die 2000 mitgereisten Dortmunder mit lauten „Haaland! Haaland!“-Rufen, die eindeutig an den BVB-Block adressiert waren.

Übrigens: Ex-BVB-Star Kevin Großkreutz stand in Manchester in der Kurve und feuerte mit den Ultras seine Farben an. Der Edel-Fan sorgte mit den schwarz-gelben Anhängern für eine super Stimmung.