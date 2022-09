Amputierten-Fußball-BL: Fortuna winkt Titelgewinn

Fortuna Düsseldorf winkt am kommenden Wochenende am 3. und 4. Spieltag der Amputierten-Fußball Bundesliga der vorzeitige Titelgewinn.

Fortuna Düsseldorf winkt am kommenden Wochenende (17./18. September) am 3. und 4. Spieltag der Amputierten-Fußball Bundesliga der vorzeitige Titelgewinn. Nach dem Saisonauftakt Ende Juni in Berlin reist Fortuna Düsseldorf als Tabellenführer nach Wetzlar.