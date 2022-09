"Was für ein Spieler": Erling Haaland sorgt mit Traumtor gegen BVB für Begeisterung

Can wieder in der Startelf: "War nicht einfach für mich..."

Was für ein Tor von Erling Haaland!

Beim 2:1-Sieg im Champions-League-Heimspiel gegen den BVB vollendete der Stürmer in der 84. Minute eine Flanke von Joao Cancelo mit einer artistischen Einlage volley ins Tor und schoss Manchester City damit zum Sieg. (Die Stimmen zum Spiel)

„Es gibt nicht viele Spieler auf der Welt, die den Ball in dieser Höhe reinmachen“, sagte Dortmund-Coach Edin Terzic im Anschluss bei DAZN über das Karate-Kick-Tor – und fügte an: „Wir haben jahrelang profitiert, dass Erling es für uns getan hat, heute hat er das leider für den Gegner getan.“

Guardiola schwärmt: „Was für ein Spieler“

Auch Mats Hummels zeigte sich beeindruckt (“Erling Haaland ist eben Erling Haaland“) – und nahm seine Teamkollegen in Schutz. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Champions League)

„Es soll niemand auf die Idee kommen, irgendeinem – Schlotti (Nico Schlotterbeck, Anm. d. Red.) oder so – die Schuld zu geben, weil das ist nicht zu verteidigen“, meinte der Rio-Weltmeister von 2014: „Wenn ich lese, dass er spät in den Zweikampf gekommen ist, dann kann sich derjenige vom Sportjournalismus abmelden. Das konnte man dann nicht mehr verteidigen.“ (Die BVB-Einzelkritik zum Spiel)

Auf der Gegenseite herrschte pure Begeisterung. „Am Ende musste es dann auch Erling sein. Was für ein Spieler!“, schwärmte Pep Guardiola.

Haaland: „Mehr bedeutet, als ich dachte“

Der City-Trainer war aus dem Häuschen: „So jemanden wie ihn habe ich zuvor noch nie gesehen. Ich erinnere mich an Johan Cruyff, der vor langer Zeit gegen Atlético Madrid einen ähnlichen Treffer erzielt hat. Das war unglaublich. Sie wissen wahrscheinlich, welch großen Einfluss Johan Cruyff auf mich hatte.“

Am 22. Dezember 1973 hatte das niederländische Fußballgenie ebenfalls sensationell getroffen. Am 15. Liga-Spieltag stieg Cruyff nach einer Flanke von rechts hoch - und traf im Flug für den FC Barcelona mit der hohen Hacke aus spitzem Winkel zum 1:0. Das Spiel endete 2:1. Man sagt, es sei das schönste Tor in Cruyffs Karriere gewesen.