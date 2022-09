Bundesliga: VfB Stuttgart – Eintracht Frankfurt (Samstag, 15:30 Uhr)

Mangelnde Aggressivität scheint nicht das Problem des VfB Stuttgart zu sein, wie die Kartenbilanz (17-1-1) der vorangegangenen Spiele zeigt. Am liebsten teilt die Heimmannschaft die Punkte. Da man aber auch einmal verlor, steht die Mannschaft derzeit in der zweiten Hälfte der Tabelle. Bisher kein einziger Sieg! Das Team von Pellegrino Matarazzo kam in dieser Saison nicht richtig in Fahrt. Wenigstens teilte man sich zuletzt dreimal die Punkte.