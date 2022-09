3. Liga: FSV Zwickau – Borussia Dortmund II (Samstag, 14:00 Uhr)

Die Zweitvertretung von Dortmund will bei Zwickau die schwarze Serie von vier Niederlagen beenden. Der FSV Zwickau strich am Sonntag drei Zähler gegen den FC Erzgebirge Aue ein (1:0). Am vergangenen Samstag ging Borussia Dortmund II leer aus – 1:2 gegen VfB Oldenburg.