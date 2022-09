Anzeige

BVB: "Das ist nur eine Ausrede!" Hummels nach Niederlage gegen Manchester City deutlich - Stimmen Hummels wird nach Pleite deutlich

Can wieder in der Startelf: "War nicht einfach für mich..."

SPORT1

Der BVB verliert knapp aufgrund eines Haaland-Tores gegen ManCity. SPORT1 fasst die Stimmen nach dem Spiel zusammen.

BVB-Verteidiger Mats Hummels suchte nach dem Spiel keine Ausreden und stellte sich zudem vor seinen Mitspieler Nico Schlotterbeck. Haaland erinnerte mit seinem Tor zudem seinen Pep Guardiola an eine Barcelona-Legende. Trotzdem war der Coach der Skyblues nicht mit der Leistung seiner Mannschaft zufrieden. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Champions League)

Zeitgleich hat darüber hinaus RB Leipzig knapp mit 0:2 bei Real Madrid verloren. Obwohl die Leipziger als Verlieren vom Platz gegangen sind, war David Raum stolz auf seine Mannschaft.

SPORT1 fasst die Stimmen beider Spiele von DAZN zusammen.

Mats Hummels (BVB): „Es überwiegt leider nur das Negative, weil wir verloren haben. Ein Punkt wäre nicht schlecht gewesen. Wir hatten City. Wir haben uns 80 Minuten lang aufgeopfert und hatten sie genau dort, wo wir sie haben wollten. Kurz vor dem Gegentor werden wir passiv und hoffen, es über die Zeit zu kriegen. Die taktische Umstellung ist nur eine Ausrede. Wer das benutzt, sucht sich eine Ausrede. Wir waren müde, weil wir gefightet haben. Wir waren kaputt, weil wir uns aufgeopfert haben. Aber es lag nicht am System.“

„Brutal ärgerlich, brutal bitter“

... über das Gegentor zum 1:2: „Es soll niemand auf die Idee kommen, irgendeinem – Schlotti oder so – die Schuld zu geben, weil das ist nicht zu verteidigen. Wenn ich lese, dass er spät in den Zweikampf gekommen ist, dann kann sich derjenige vom Sportjournalismus abmelden. Das konnte man dann nicht mehr verteidigen.“

Terzic: „Es gibt nicht viele Spieler...“

Edin Terzic (Trainer BVB): „Es ist das dritte Mal, dass wir gegen sie gespielt haben und das dritte Mal, dass wir eine gute Leistung gezeigt haben und trotzdem gehen wir mit leeren Händen nach Hause. Die Niederlage ist richtig bitter. Die Jungs hätten sich mindestens einen Punkt verdient gehabt, wenn man so kurz vor Schluss noch führt. Aber da sieht man halt einfach die Qualität, die sie haben, wenn dann die Kräfte bei uns schwinden und sie hingegen nochmal nachlegen können.“

Moukoko vs. Modeste: Stürmerfrage spaltet Fantalk

... über das 1:1: „John Stones, ich weiß nicht, wie viele Tore er aus dieser Position schießt. Das ist brutal ärgerlich, brutal bitter. Am Ende ist es die Qualität, die den Unterschied gemacht hat. Wir haben es vor eineinhalb Jahren schon so erlebt. Da haben wir auch das Tor in der letzten Minute kassiert. Das ist halt die Qualität des Gegners.“

... über das Haaland-Tor: „Es gibt nicht viele Spieler auf der Welt, die den Ball in dieser Höhe reinmachen. Wir haben jahrelang profitiert, dass Erling es für uns getan hat, heute hat er das leider für den Gegner getan. Wir haben eine herausragende Leistung gezeigt, hatten phasenweise die besseren Torchancen, konnten auch schon vorher in Führung gehen mit der Chance kurz nach der Halbzeit.“

Haaland-Tor erinnert Pep an Johan Cruyff

Jude Bellingham (BVB): „Wir haben es sehr gut gemacht und City Probleme bereitet. Aber es ist ein großartiges Team und man darf ihnen nicht zu viel Platz geben. Dann sind sie gefährlich geworden. Es ist schwer zu sagen, dass wir mehr Tore hätten schießen müssen. Wir haben unser Tor sehr gut verteidigt und Alex (Torwart Alexander Meyer, Anm. d. Red.) hatte viele gute Paraden. Auf so einen Gegner wie City treffen wir in der Bundesliga nicht so häufig. Am Ende ist es enttäuscht, dass wir verloren haben.“

Pep Guardiola (Trainer Manchester City): „Ich bin nur mit den letzten Minuten zufrieden. Wir haben in falschen Bereichen gespielt und haben die Intensität vermissen lassen. Wir haben nicht in den Rhythmus gefunden und lagen dann noch mit 0:1 zurück. Wir haben dann unseren Rhythmus gewechselt und sind besser geworden. Am Ende musste es dann auch Erling sein. Was für ein Spieler! So jemanden wie ihn habe ich zuvor noch nie gesehen. Ich erinnere mich an Johan Cruyff, der vor langer Zeit gegen Atlético Madrid einen ähnlichen Treffer erzielt hat.“

„Eines meiner besten Tore“

Kevin De Bruyne (Kapitän Manchester City): „Wir haben in der ersten Halbzeit nicht gut gespielt. Wir sind nicht in den Rhythmus gekommen. Nach dem Gegentor haben wir mehr Tempo auf den Platz bekommen und haben zwei schöne Tore geschossen. So, wie wir in der letzten halben Stunde gespielt haben, müssen wir eigentlich über 90 Minuten spielen. Beide Teams haben nicht viel Chancen bekommen. Wir sind sehr gut mit Erling, aber waren auch schon vorher gut. Er hat aber sehr gut für uns angefangen und ich hoffe, dass er viele Tore für uns schießen wird.“

Erling Haaland (Manchester City): „Es war sehr speziell, gegen die alten Teamkollegen zu spielen. Es hat mir mehr bedeutet, als ich vor dem Spiel gedacht hatte. Es war komisch, aber auch schön. Es ist noch nicht so lange her, dass ich für Dortmund gespielt habe. Ich hatte dort wirklich eine gute Zeit. Es war das beste Spiel, was Dortmund seit langer Zeit gespielt hat. Am Ende zählen nur die drei Punkte und ich bin glücklich über den Sieg und das Tor. Es war eines meiner besten Tore.“

David Raum hat mir RB Leipzig 0:2 bei Real Madrid verloren

Raum nach Leipzig-Niederlage enttäuscht

David Raum (RB Leipzig): „Wir sind unglaublich enttäuscht. Wir haben es geschafft, mit Real auf Augenhöhe zu spielen, haben es geschafft, ähnlich zu spielen wie im letzten Bundesligaspiel. Wenn du in Führung gehst, das mit in die Pause nimmst, ist für uns vielleicht etwas möglich. Dass sie mit dem ersten und zweiten Torschuss ein Tor schießen, ist brutal, aber so ist Real Madrid.“

...über den Trainerwechsel: „Jeder in der Mannschaft hat heute alles gegeben und ich bin auf alle extrem stolz. Jedem der gesehen hat wie wir gegen Dortmund gespielt haben sollte klar sein, dass wir unter dem neuen Coach eine bessere Mannschaft sind. Wir spielen jetzt wieder mit mehr Intensität.“

David Alaba (Real Madrid): „Das Spiel heute Abend ist nicht einfach zu beurteilen. Wenn man die 90 Minuten betrachtet, haben wir den Sieg auf jeden Fall verdient. In der ersten Halbzeit haben sie uns das Leben mit und ohne Ball schwer gemacht. In der zweiten Halbzeit haben wir bessere Lösungen mit und ohne Ball gefunden und den Sieg verdient.“

