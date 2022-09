Anzeige

Champions League, Einzelkritik BVB: Hummels wie zu besten Zeiten! Meyer patzt, Modeste fehlt Bindung BVB-Star wie in den besten Zeiten

Can wieder in der Startelf: "War nicht einfach für mich..."

Patrick Berger

Der BVB kassiert bei Manchester City in der Champions League eine unglückliche Niederlage. Die Einzelkritik der Dortmund-Stars.

Stark gekämpft, doch am Ende steht der BVB mit leeren Händen da.

Die Dortmunder sehen im Spiel bei Manchester City lange wie der Sieger aus, gehen am Ende beim 1:2 aber komplett ohne Punkte nach Hause. Ausgerechnet Erling Haaland schockte die Dortmunder mit seinem artistischen Treffer in der Schlussphase und versaute seinem Ex-Klub so das Wiedersehen mit dem Norweger. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Champions League)

Anzeige

Bei den Dortmundern zeigte Jude Bellingham einmal mehr, warum er das Zeug zum absoluten Weltstar hat. Aber auch die Innenverteidigung präsentierte sich stark: Mats Hummels verteidigte wie in seinen besten Zeiten, auch Niklas Süle hielt den Laden weitgehend zusammen.

Bitter verlief der Abend für Alexander Meyer. Der Vertreter von Gregor Kobel hatte lange nichts zu tun, sah dann im entscheidenden Moment nicht gut aus.

Die SPORT1-Einzelkritik.

ALEXANDER MEYER: „Er muss einen Sahnetag haben“, sagte Trainer Edin Terzic vor dem Anpfiff. Hatte er aber nicht. Der Ex-Regensburger musste sich lange Zeit nicht wirklich auszeichnen, weil seine Vorderleute gegen die Milliarden-Truppe richtig gut verteidigten. Er wackelte aber im entscheidenden Moment. Beim ersten Gegentreffer – auch wenn der Jones-Schuss flatterte – sah er überhaupt nicht gut aus. Beim zweiten war er dafür machtlos. Hielt am Ende sogar noch klasse gegen Alvarez (89.). SPORT1-Note: 4,5

Hummels in einer ganz starken Form

RAPHAEL GUERREIRO: Machte ein solides Spiel. Verteidigte gut und hatte seine linke Seite zu, zeigte zudem einige gute Vorstöße. SPORT1-Note: 3

MATS HUMMELS: Er ist zurzeit in einer ganz starken Form. Der Weltmeister von 2014 verteidigte wie zu seinen allerbesten Zeiten auf der ganz großen Fußballbühne. Ob De Bruyne oder Haaland – die City-Stürmer bissen sich lange Zeit am Dortmunder Abwehrchef die Zähne aus. Oft im richtigen Moment zur Stelle. Bestes Beispiel: Seine Monstergrätsche in der 72. Minute gegen den einschussbereiten Haaland. Dass der BVB trotzdem zwei bittere Treffer kassierte, ärgerte ihn maßlos. SPORT1-Note: 1,5 (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Champions League)

Anzeige

NIKLAS SÜLE: Bekam es oft mit Haaland zu tun und gefiel mit einem guten Stellungsspiel. Er kochte den Norweger einmal so richtig ab (26.). Am Ex-Bayer lag es sicher nicht, dass der BVB in der Schlussphase zwei bittere Pillen schlucken musste. SPORT1-Note: 2

Bellinghams unglaublich reife Leistung

THOMAS MEUNIER: Guter Beginn, hatte Grealish total im Griff. Manko: Seine Hereingaben kamen selten an und blieben oft am ersten Gegenspieler hängen. SPORT1-Note: 3

JUDE BELLINGHAM: Für ihn gibt es nur ein Wort: Weltklasse! In seiner Heimat zeigte der Engländer einmal mehr, wieso er zu den heißesten Aktien im Weltfußball gehört. Der 19-Jährige zeigte eine unglaublich reife Leistung, zog im Mittelfeld die Fäden, spielte großartige Pässe und traf per Kopf zur 1:0-Führung (56.). Der Teenie konnte die bittere Pleite aber nicht verhindern. SPORT1-Note: 1,5

Moukoko vs. Modeste: Stürmerfrage spaltet Fantalk

EMRE CAN: Rutschte für den kurzfristig angeschlagenen Schlotterbeck rein. Klarer Auftrag: Das Zentrum als Sechser vor der Abwehr dichtmachen. Diese Aufgabe löste er lange Zeit mit Bravour. Der Nationalspieler, der zuletzt außen vor war, hielt gut dagegen, gab Kommandos und spielte schnörkellos. Am Ende war er - wie die Kollegen - total enttäuscht. SPORT1-Note: 2

SALIH ÖZCAN: Auch in seinem zweiten Champions-League-Spiel wusste der Ex-Kölner streckenweise zu gefallen. Griffig und zweikampfstark. Hatte in der 16. Minute den einzigen echten Torschuss in der ersten Halbzeit, den aber Ederson parieren konnte. SPORT1-Note: 3

Modeste fehlt die Bindung

GIOVANNI REYNA (bis 62.): Sein Motor lahmte. Fand zu keiner Zeit so richtig ins Spiel. Steckte aber nicht auf und half beim Verteidigen gegen die optisch überlegenen Citizens eifrig mit. Nach einer guten Stunde musste er für Malen weichen. SPORT1-Note: 4

Ab 62. DONYELL MALEN: Verpasste verletzungsbedingt die vergangenen sechs Pflichtspiele. Der Niederländer meldete sich rechtzeitig für den City-Kracher fit und durfte in der Schlussphase ran. Fiel aber nicht wirklich auf. SPORT1-Note: 4

Anzeige

MARCO REUS: War phasenweise gar nicht zu sehen, was aber auch daran lag, dass seine Mannschaft kaum an den Ball kam. Trotzdem: Wenn es gefährlich wurde, war er beteiligt. Die 1:0-Führung in der 56. Minute durch Bellingham bereitete der Kapitän vor. SPORT1-Note: 3

Ausgleich gegen BVB: Fantalk einig - den muss Meyer halten

ANTHONY MODESTE (bis 78.): Terzic hält trotz Torflaute an ihm fest! Der erfolglose Stürmer (erst ein BVB-Treffer) durfte auch gegen City starten. Er wurde oft gesucht, aber kaum gefunden. Dem Ex-Kölner fehlte die Bindung zum Spiel. Gut aber: Modeste ackerte, köpfte sogar zweimal im eigenen Strafraum die Bälle aus der Gefahrenzone. SPORT1-Note: 4

Ab 78. NICO SCHLOTTERBECK: Aufgrund von Rückenproblemen, die der Ex-Freiburger beim Abschlusstraining bekam, stand er nicht in der Startelf, sondern wurde erst in der Schlussphase eingewechselt. Im entscheidenden Moment war er aber nicht zur Stelle und ließ Haaland artistisch zum 2:1 treffen. Allerdings war die Cancelo-Flanke auch sehr schwer zu verteidigen. Trotzdem bitter! Ohne Bewertung.