Champions League: Real siegt spät gegen RB Leipzig

Real zunächst behäbig

Je länger die erste Halbzeit andauerte, umso besser wurde RB und nahm die Begegnung mehr und mehr in die Hand. Zwischendurch fingen die heimischen Real-Fans an, zu pfeifen.

Valverde erlöst Madrid

In der zweiten Halbzeit war in der Folge nicht viel los. Real war weiterhin sehr behäbig und die Leipziger haben es wiederum nicht geschafft, Druck aufzubauen. Die größte Möglichkeit hatten die Madrilenen in der 71. Minute. Rodrygo setzte zu einem Sololauf an und spielte den Ball ab. Vinicius Jr. tauchte frei vor RB-Trowart Peter Gulacsi stand, doch er konnte parieren.