Champions League: Haaland-Kunstwerk schockt BVB! City dreht Partie spät

Das Team von Edin Terzic hatte im Spiel bei Manchester City lange Chancen auf den Sieg, verlor am Ende allerdings mit 1:2 (0:0).

Nach dem Führungstreffer von Jude Bellingham (56. Minute) sorgte John Stones in der Schlussphase mit einem Traumtor für den Ausgleich (80.).

Wenige Minuten später war es dann Erling Haaland persönlich, der eine Flanke zum Siegtreffer für die Citizens verwertete und seinen Ex-Klub schockte. Der BVB-Auftritt gibt dennoch frischen Mut für das Bundesliga-Revierderby gegen Schalke 04 am Samstag. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Champions League)

Schlotterbeck auf der Bank

Terzic setzte dafür auf mehr Physis: Er stellte Emre Can vor eine Vierer-Abwehrkette, in der überraschend Nico Schlotterbeck wegen Rückenschmerzen fehlte. Niklas Süle und Mats Hummels sollten sich Haaland entgegenstellen, das Zulaufen der Passwege und Attackieren der City-Schaltzentrale übernahmen eine Reihe weiter vorne Can, Bellingham und Salih Özcan.