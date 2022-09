Basketball-EM: Pressestimmen - Dämonisches Deutschland ohne Gnade

Damit geht das deutsche Basketball-Märchen weiter. Dennis Schröder und Co. dürfen von der ersten EM-Medaille einer deutschen Mannschaft seit 2005 träumen. Damals musste sich die DBB-Auswahl mit Dirk Nowitzki nach einer 62:78-Niederlage im Finale mit Silber begnügen - ausgerechnet gegen die nun aus dem Turnier beförderten Griechen. (SERVICE: Das sind die größten Stars der Basketball-EM)

Die Südeuropäer warten seitdem jedoch auf einen weiteren kontinentalen Titel. In diesem Jahr sollte mit Antetokounmpo endlich wieder der große Wurf gelingen und zum dritten Mal Europas Basketball-Thron bestiegen werden. (NEWS: Alles zur Basketball-EM)

Dementsprechend groß ist der Frust in der heimischen Presse. In der griechischen Zeitung To Fos Ton Spor ist von der „Nuklearwaffe Giannis Antetokounmpo“ zu lesen, die „von Deutschland ausgeschaltet“ wurde. Die Athener Tageszeitung Eleftheros Typos schrieb sogar, dass „man dieser Mannschaft keine einzige Träne nachweinen“ solle.