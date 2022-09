Handball Champions League: THW Kiel punktet in Hammer-Gruppe

in der Handball Champions League startet der THW Kiel mit dem erhofften Sieg. In der Hammer-Gruppe B ist jeder Punkt wichtig.

Gegen den norwegischen Titelträger Elverum Handball setzte sich die Mannschaft von Trainer Filip Jicha in ihrem Auftaktspiel in Gruppe B mit 36:26 (17:13) durch.

Kiel peilt bei seiner 25. Champions-League-Teilnahme das Erreichen des Final Four an, das am 17. und 18. Juni 2023 in Köln stattfindet.