Basketball-EM: Kommt LeBron James persönlich zum Finale in Berlin?

Die Basketball-EM ist bisher von viel Spektakel geprägt. Nun kündigt sich für das Endspiel ein spezieller Star-Gast an, der das Turnier nochmal um eine Attraktion reicher machen würde.

Das Finale der Basketball Europameisterschaft in Berlin könnte königlichen Besuch bekommen.

LeBron James, Spitzname „King James“, denkt wohl aktuell sehr konkret darüber nach dem Finale der besten Basketballer in Europa einen Besuch abzustatten. (NEWS: Alles zur Basketball-EM)

Im Halbfinale geht es für Deutschland gegen Spanien, das sich deutlich gegen Finnland durchsetzen konnten . Es ist also möglich, dass „King James“ am Sonntag ein Finale (ab 20:30 im SPORT1 -Liveticker) mit Beteiligung des Gastgebers Deutschland sehen kann.

Das Finale verspricht aber so oder so ein wahres Spektakel zu werden, das mit LeBron James im Publikum um eine Attraktion reicher wäre. James selbst hätte keine lange Anreise. Er weilt zurzeit im Urlaub in Italien.