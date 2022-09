Bayern-Star Lucas Hernández: "Ich habe Lewandowski Glück gewünscht"

Lucas Hernández verrät, was er vor dem Spiel zu Robert Lewandowski gesagt hat - und kontert Barca-Trainer Xavi.

Der Franzose verletzte sich kurz vor Schluss am Oberschenkel – und fällt mehrere Wochen aus. (News: Drama um Hernández)

Das sagte Hernández Lewandowski

Bei Cadena SER erklärte der Abwehrspieler zudem, was er seinem Gegenspieler mitgegeben habe: „Vor dem Spiel habe ich Lewandowski Glück gewünscht.“ (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Champions League)

Hernández kontert Xavi

Hernández hatte die Bayern kurz nach der Pause in Führung gebracht und entsprechend gejubelt. „Ich schieße normalerweise nicht viele Tore“, sagte der 26-Jährige, der mit seinem Treffer auch den Wunsch nach mehr Gefahr von Trainer Julian Nagelsmann umsetzte : „Die wenigen Tore, die ich schieße, versuche ich so gut wie möglich zu feiern.“

„Wenn der Schiedsrichter keinen Strafstoß gegeben hat und der VAR es nicht gesehen hat, kann man so viel reden, wie man will, aber das Ergebnis ist, wie es ist“, sagte Hernández, der von einem „Penaltito“ (etwa: Elfmeterchen) sprach. Auch in der generellen Bewertung des Spiels widersprach Hernandez Xavi. (Xavi wütet: „Er soll es zugeben!“)