Formel 1: Race of Champions - Vettels erster Renntermin nach Rücktritt steht fest

Sebastien Vettel kehrt im Januar nach seinem Formel-1-Rücktritt ins Cockpit zurück. Beim Race of Champions in Schweden geht der vierfache Weltmeister für Deutschland an den Start.

Mit dem Motorsport hört der viermalige Weltmeister aber noch lange nicht auf, sondern steigt um in ein anderes Cockpit. Jetzt ist auch klar, wann und wo es für den 35-Jährigen weitergeht. Er nimmt vom 28. bis 29. Januar 2023 am Race of Champions in Schweden teil.