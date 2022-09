Auf Anhieb Real-Star: Tchouaméni profitierte auch von Ex-Dortmunder und Trainer Kovac

Aurélien Tchouaméni schlägt bei Real Madrid gleich voll ein. Einen großen Einfluss an seiner Entwicklung haben ein früherer Dortmunder und ein Bundesliga-Trainer.

Carlo Ancelotti wird keine Sekunde überlegen, ob er an diesem Mittwoch beim Champions-League-Heimspiel gegen RB Leipzig Aurélien Tchouaméni von Beginn an bringen wird (Champions League: Real Madrid - RB Leipzig am Mi. Ab 21 Uhr im LIVETICKER).