Heim-EM: Frank Buschmann polarisiert bei Basketball-Comeback im TV - so reagiert das Netz

Basketball-Comeback: Buschmann sprüht vor Emotionen

Der 57-Jährige sprühte bei seinem Comeback dabei in der ihm eigenen Art einmal mehr vor Leidenschaft und Emotionen, nachdem sich RTL am Dienstag erst kurzfristig eine Sublizenz für das Spiel vom Streaming-Dienst MagentaSport erworben.

Basketball-EM: Buschmann-Comeback in aller Munde

Allerdings: Wie so oft schon in der Vergangenheit begeisterte und polarisierte Buschmann dabei gleichermaßen. (SERVICE: Alle Spiele und Ergebnisse der Basketball-EM)

An Buschmann scheiden sich weiter die Geister

RTL erhört Buschmann - und zeigt auch Halbfinale

Er gab sich die für ihn logische Antwort direkt selbst: „Das kann ja gar nicht anders sein. Die Leute verlieben sich in Wagner, in Schröder, in Lo, in die deutsche Basketball-Nationalmannschaft. Und so eine Liebe, die kannst du ja nicht trennen.“