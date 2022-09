Davis Cup in Hamburg: Struff bringt Deutschland in Führung

Routinier Jan-Lennard Struff bringt die deutschen Tennisspieler bei der Davis-Cup-Zwischenrunde in Hamburg gegen Frankreich in Führung.

Gegen Benjamin Bonzi setzte sich der 32-Jährige aus Warstein in einer umkämpften Partie mit 6:4, 2:6, 7:5 durch. In der zweiten Partie treffen der Kölner Oscar Otte und Adrian Mannarino am Rothenbaum aufeinander.