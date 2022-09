Kampf um die Prime League Plätze: Hertha BSC, NNO und Co. - Die Relegation im Überblick

Im ersten Promotion-Game für die Prime League traf die Hertha auf WAVE © Strauss Prime League via Twitter

Während die Top-Teams der nationalen League-of-Legends-Ligen bei den European Masters um die Krone Europas kämpfen, findet nebenbei der Kampf um den Verbleib in den Ligen statt.

Doch auch der triste Tabellenkeller hat so seinen Charm – zumindest für die Zuschauer. Für die Teams, die dort um ihren Verbleib in der Liga bangen müssen, wohl eher weniger.

In der höchsten heimischen LoL-Liga, der Strauss Prime League, ist das nicht anders. Mit Hertha BSC, No Need Orga (NNO) und WAVE Esports kämpfen dort drei Teams um zwei Plätze im deutschsprachigen Oberhaus.