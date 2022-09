Basketball-EM: Frankreich gegen Italien, Slowenien gegen Polen - LIVE im Stream und Ticker

In einer packenden Partie setze sich Italien mit 94:86 gegen Top-Favorit Serbien um den zweimaligen NBA-MVP Nikola Jokić durch. Eine Sensation.

Vor allem die überragende Quote bei den Drei-Punkte-Würfen zog den Serben den Zahn, die vorher noch so souverän durch die Gruppenphase spaziert waren. (SERVICE: Alle Spiele der Basketball-EM im SPORT1-Liveticker)

So können Sie die Basketball EM LIVE im TV & Stream verfolgen:

Gelingt der Truppe von Trainer Gianmarco Pozzecco der nächste Coup oder können die Franzosen, die zum Auftakt des Turniers gegen die DBB-Auswahl verloren hatten, weiter auf ihren zweiten EM-Titel nach 2013 hoffen? Die Antwort erfolgt mit dem Tip-Off in Berlin.

Basketball-EM: Slowenien bangt Luka Dončić

Der Modus der Basketball-EM 2022

Die EuroBasket 2022 wird in vier Vorrundengruppen gespielt. Aus jeder der vier Sechsergruppen ziehen die besten vier Teams der Gruppe in die K.-o.-Phase ein. Diese wird in Berlin gespielt. (SERVICE: Das sind die größten Stars der Basketball-EM)