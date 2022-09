RB Leipzig, Real Madrid und FC Chelsea heute LIVE im TV, Stream, Ticker

Dieser Einstand von Marco Rose auf der Trainerbank bei RB Leipzig war mehr als überzeugend. Beim 3:0 gegen Roses Ex-Klub BVB zeigten sich die Sachsen in Topform.

Gelingt nun am Mittwoch auch in der Champions League der nächste Coup bei Titelverteidiger Real Madrid? (Champions League: Real Madrid - RB Leipzig am Mi. ab 21 Uhr im SPORT1-Liveticker)