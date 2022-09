MultiVersus: Gizmo Guide - So meistert ihr den kleinen Mogwai!

In MultiVersus gibt es knapp 20 verschiedene Charaktere aus Film und TV, die sich alle einzigartig spielen. So gelingt der Kampf mit Gizmo aus den Gremlins.

Regelmäßig erscheinen neue Charaktere in MultiVersus um den bunten Kader an Spielfiguren mit beliebten Helden aus Warner Bros. IPs zu erweitern. Der jüngste Neuzugang ist Gizmo, eine der Hauptfiguren aus dem Achtziger-Kult-Hit „Gremlins“.

Der flauschige kleine Mogwai ist ein spezieller und merkwürdiger Charakter, der mit einigen Besonderheiten daherkommt. Hier gibt es einige Tipps, um mit dem neuesten Kämpfer in MultiVersus besser abzuschneiden.

MultiVersus Guide: So meistert man Gizmo

Gizmo gehört zur Klasse „Support“, was bedeutet, dass er auf dem Feld nicht gerade viel aushält, dafür aber mit besonderen Fähigkeiten glänzt. Gizmo ist vor allem im 2vs2-Modus effektiv, da einige seiner Attacken Statuseffekte auf andere Spieler wirken lassen. Außerdem kann er sich an den Rücken seines Teamkollegen heften, was mehr Mobilität und spezielle Manöver ermöglicht.