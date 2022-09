Nach Nizza-Krawallen: Genug gesprochen - Köln freut sich auf Heimspiel in Conference League

Eine Woche nach den Krawallen von Nizza steht der 1. FC Köln vor dem nächsten Spiel in der Conference League - Profis und Trainer möchten nun gerne das Sportliche in den Fokus rücken. (BERICHT: Polizei schaltet Hinweisportal und bittet um Videos)

„Wir freuen uns auf unser erstes Heimspiel. Wir haben super Fans, gerade im eigenen Stadion“, so der 27-Jährige: „Dass es immer ein paar gibt, die rausfallen, das ist leider so.“ Am Donnerstagabend (21.00 Uhr/RTL) empfangen die Kölner den 1. FC Slovacko aus Tschechien zum zweiten Gruppenspiel. Die Begegnung wurde aufgrund der Eindrücke aus Nizza von der Europäischen Fußball-Union (UEFA) zum Risikospiel hochgestuft .

„Es ist zur Zeit leider so, dass es wirkt, als würde es immer mehr in den Stadien, auch ohne deutsche Beteiligung“, sagte FC-Trainer Steffen Baumgart auch mit Blick auf das Champions-League-Spiel von Eintracht Frankfurt in Marseille (1:0) am Dienstag. (So schlimm war‘s wirklich in Nizza)