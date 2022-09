Herbert nach EM-Coup: „Dennis wollte meine Kreditkarte“

„Dennis ( Schröder/Anm. d. Red. ) wollte meine Kreditkarte. Ich habe gesagt: Ich bin dreimal geschieden, das Limit wird dir nicht gefallen“, scherzte der Basketball-Bundestrainer am Dienstagabend in Berlin nach dem umjubelten 107:96 (57:61)-Sieg im Viertelfinale gegen Griechenland und Superstar Giannis Antetokounmpo.

So weit wollte Herbert nicht gehen, obwohl er sichtlich gelöst erschien. „Ein kühles Bier“, so der Kanadier, hätte er jetzt gerne. Und die Spanier, die am Freitag (20.30 Uhr/MagentaSport) in der Vorschlussrunde warten? (SERVICE: Alle Spiele der Basketball-EM im SPORT1-Liveticker)