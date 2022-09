Struff eröffnet Davis-Cup-Match in Hamburg gegen Frankreich

Tennisprofi Jan-Lennard Struff bestreitet bei der Zwischenrunde des Davis Cup in Hamburg zwischen Deutschland und Frankreich am Mittwoch (14.00 Uhr) das Eröffnungseinzel. Der 32-Jährige aus Warstein trifft am Rothenbaum auf den sechs Jahre jüngeren Benjamin Bonzi. Danach tritt der Kölner Oscar Otte gegen Adrian Mannarino an.