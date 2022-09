Basketball-EM Halbfinale: So geht es für Deutschland weiter! Duell gegen Spanien am Freitag im Free-TV

Deutschland gegen Spanien erneut im Free-TV

Basketball-EM: Einige Fans werden sich ärgern

Diese kommen nun nicht in den Genuss einer der größten deutschen Basketball-Begegnungen der jüngeren Geschichte, da sich die FIBA das Recht vorbehält, kurzfristige Änderungen am Spielplan vorzunehmen.

Auch für die ganz kleinen Fans kommt die Uhrzeit ungelegen. Denn genau wie gegen Griechenland wird die Begegnung erst in den späten Abendstunden enden.

So können Sie die Basketball EM LIVE im TV & Stream verfolgen:

Der Modus der Basketball-EM 2022

Die EuroBasket 2022 wird in vier Vorrundengruppen gespielt. Aus jeder der vier Sechsergruppen ziehen die besten vier Teams der Gruppe in die K.-o.-Phase ein. Diese wird in Berlin gespielt. (SERVICE: Das sind die größten Stars der Basketball-EM)