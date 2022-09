Anzeige

Champions League: „Die Narben bluten noch immer“ - Presse feiert FC Bayern! Kritik für Barca & Lewandowski „Lehrstunde in Sachen Realismus“

Kahn verrät: Darüber habe ich mit Lewy nach dem Spiel gesprochen

SPORT1

Der FC Barcelona geht beim FC Bayern einmal mehr leer aus. Im Zentrum der Kritik steht vor allem Robert Lewandowski. Die Pressestimmen.

Es war das erhoffte Ausrufezeichen und taucht die Aussichten auf das Achtelfinale in der Champions League in glänzendes Licht: (EINZELKRITIK: Note 1 für Gigant Upamecano)

Der Sieg über den FC Barcelona (2:0) ließ sowohl die Mannschaft als auch Fans des FC Bayern vor der Südkurve und daheim jubeln.

Anzeige

Enttäuschung dagegen bei den Katalanen: Robert Lewandowski gratulierte seinen Ex-Kollegen fair, winkte den Fans noch kurz zu - dann verließ er enttäuscht sein früheres Wohnzimmer.

Vor allem der frühere Torjäger der Bayern stand am Ende denn auch im Zentrum der Kritik der Medien.

SPORT1 fasst die Pressestimmen zusammen.

Spanien

El Pais: „München ist für Barcelona noch weit weg: Bayern brauchte Lewandowski nicht, um Barca zu quälen. Die deutsche Überlegenheit erklärt sich nicht nur durch die Spieler, sondern auch durch den Charakter der Münchner Mannschaft. Der deutsche Meister ist jedes Mal gnadenlos, wenn er auf die verschiedenen Versionen von Barcelona trifft. Selbst Lewandowski hat bei seiner Rückkehr in die Allianz Arena gezuckt. Der Pole sah aus, als hätte er auch schon tausendmal gegen Bayern gespielt und verloren. Barca, an den Strafräumen gescheitert, reicht eine gute erste Halbzeit gegen einen rücksichtslosen Rivalen nicht aus, der nach der Pause mehr Geschick und Durchschlagskraft hatte.“

„Die Bayern-Woche“, der SPORT1 Podcast zum FCB: Alle Infos rund um den FC Bayern München – immer freitags bei SPORT1, auf meinsportpodcast.de, bei Spotify, Apple Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt

as: „Barca macht Fortschritte auf dem Weg zurück in die europäische Königsklasse, doch die Bayern machten in München deutlich, dass sie noch für einen weiten Weg vor sich haben. Das Team kehrt aus der Höhle des bayerischen Drachens zurück, verletzt und schwer verwundet, aber mit dem Stolz der Verlierer, die die Festung bis zum Ende verteidigt haben. Sie sind auf dem Weg, aber es wird ein langer Weg sein.“

Sané erklärt: Darum "musste die Flasche leiden"

Anzeige

Marca: Es sollte nicht sein. Barcelona stürzte erneut gegen Bayern ab, wie es fast immer in der Geschichte geschehen ist. Die Deutschen sind nach wie vor die Bestia Negra, obwohl es gestern Momente gab, in denen die Blaugranas weit überlegen waren. Die erste Halbzeit der Mannschaft von Xavi war bemerkenswert. Sie hatten zahlreiche Chancen, um in Führung zu gehen, aber ihnen fehlte der letzte Schliff. Lewandowski, der bei anderen Gelegenheiten so tödlich ist, war dieses Mal nicht treffsicher.“

Sport: Barca lässt Bayern vom Haken und Bayern schlägt daraus Kapital. Dies ist nicht das Barça der letzten Jahre. Die trostlose Mannschaft, die vor einem Jahr in der Allianz Arena besiegt wurde, hat sich in ein Team verwandelt, das mit jedem mithalten kann. Das haben sie in einer großartigen ersten Halbzeit bewiesen, die sie nicht gewonnen haben - unter anderem, weil Robert Lewandowski bei seiner Rückkehr an den Ort, an dem er acht Jahre lang zu Hause war, nicht das tat, was er am besten kann: Tore schießen.“ (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Champions League)

Mundo Deportivo: „Lewy fehlt bei seiner Rückkehr nur das Tor! Der Pole bekam Applaus, schoss dann sieben Mal aufs Tor und hatte zwei Großchancen. Aber Neuer konnte er nicht schlagen.“

La Vanguardia: „Bayern bestraft Barcas mangelnde Torausbeute, Barcelonas Mannschaft fällt nach einer bemerkenswerten ersten Halbzeit in vier Minuten auseinander. Der FC Bayern bestraft die Ungenauigkeit von Barca! München ist für Barca immer noch verflucht. Es war nicht wie früher, aber die Niederlage kam genauso. Unerbittlich.“

El Periodico: „Die Geschichte ändert sich nicht: Barcelona verliert erneut in München. Ein verbessertes Barca wurde genauso bestraft wie die schlechtesten Versionen von Barca. Sie verloren erneut gegen die Bayern in München, wo sie noch nie in ihrem Leben gewonnen haben, und erwiesen sich als unfähig, die Last der Geschichte zu tragen.“

El Mundo: „Geschichte tut weh. Sie hält dich zurück, egal wie sehr du ihr entkommen willst. Barcelona versuchte gegen die Bayern, eine Mannschaft, die sich immer wieder mit ihren Ängsten auseinandersetzt, vor ihren schlimmsten Dämonen davonzulaufen. Und selbst eine erste Halbzeit, in der Pedri den Ball in die Maschen drosch, reichte nicht aus, um eine weitere Niederlage abzuwenden. Die Bayern erinnerten die Mannschaft von Xavi Hernandez innerhalb von vier Minuten daran, dass die Narben noch immer bluten. Barcelona kann seiner Vergangenheit und seinen Dämonen in München nicht entkommen.“ (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Champions League)

Anzeige

Basler motzt über Nagelsmann-Kritik: "Kann es nicht mehr hören"

ABC: „Es war ein Spiel, um sich zu messen, um sich zu bestätigen, und Barca begann nervös, verlor dumme Bälle. Erst Dembélé, dann Busquets und ter Stegen, der wie immer, wenn er gegen die Bayern spielt, nicht auf der Höhe zu sein scheint. Die Unsicherheit der Blaugrana ist typisch für ein Kind, das vor den Erwachsenen angeben will und sich lange auf das Ereignis vorbereitet hat, aber im Moment der Wahrheit überkommt es das Lampenfieber. Die Mannschaft von Xavi war nervös und unüberlegt, während die Deutschen sich wohler fühlten.“

La Razon: „Barcelona mag sagen, es war nicht dasselbe... aber am Ende war es dasselbe. Natürlich war es nicht dasselbe, was man auf dem Spielfeld sah: eine Mannschaft mit Persönlichkeit, die die Ängste der Vergangenheit mit Bayern München hinter sich gelassen hat, dem Gegner, der sie in den letzten Jahren erbarmungslos geschlagen hat. Aber das war nicht genug, um den Sieg zu erringen. Nach einem schlechten Start in die zweite Halbzeit schwangen die Deutschen nach nur vier Minuten den Vorschlaghammer und holten sich den Sieg. Das war dasselbe: das Ergebnis.“

England

The Sun: „Robert Lewandowski erlebte eine Albtraum-Rückkehr in die Allianz Arena, als er von Leroy Sané vorgeführt wurde. Der polnische Stürmer wechselte diesen Sommer von Bayern München zu Barcelona, nachdem er seinen Abgang durchgesetzt hatte, sah aber so aus, als würde Lewy immer noch für seine alte Mannschaft spielen, als er sich weigerte, den Ball im Bayern-Tor unterzubringen.“

The Guardian: „Das Schönste, was man hier über Barcelona sagen könnte, war vielleicht, dass von all den jüngsten Demütigungen gegen Bayern München dies bei weitem die am wenigsten demütigende war.“

Daily Mail: „Robert Lewandowski erlebt eine unglückliche Rückkehr in die Allianz Arena.“ (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Anzeige

Italien

Gazzetta dello Sport: „Toller Kraftakt der Bayern, die trotz guter Leistung von Barcelona mit Toren von Lucas Hernández und Sané ihren ehemaligen Torjäger besiegten.“

Bayern-Bonus? Basler: "Haben auf alles getreten, was sich bewegt hat"

Tuttosport: „Die klassische Revanche von Lewandowski bei den Bayern bleibt aus. Bayern bleibt sachlich und zwingt Barca ein 2:0 auf.

Frankreich

L‘Équipe: „Bayern gibt Barca in der Champions League eine Lehrstunde in Sachen Realismus.“

Schweiz

Blick: „Clevere Bayern bestrafen Barca und Lewandowski. Der FC Barcelona ist im Champions-League-Spiel gegen Bayern in der Allianz Arena lange die bessere Mannschaft. Doch im zweiten Durchgang zeigen die Münchner den Katalanen, wie Toreschießen geht.“

Österreich

Kronen Zeitung: „Bayern-Party gegen Barcelona! Lewandowski genervt. Der FC Bayern hat durch brutale Effizienz auch sein zweites Fußball-Champions-League-Gruppenspiel gewonnen und beim 2:0 (0:0) am Dienstag eine glanzvolle Rückkehr von Stürmer-Star Robert Lewandowski nach München verhindert.“

Alles zur Champions League bei SPORT1

Anzeige