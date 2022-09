Thiago nach starkem Comeback für Liverpool gefeiert

Das Aufatmen in Liverpool war groß. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Champions League)

In der heimischen Anfield Road gab es einen knappen 2:1-Sieg gegen Ajax Amsterdam , den Joel Matip mit seinem ersten Champions-League-Treffer seit 2013 kurz vor Schluss (89.) besiegelte.

Doch nicht nur der Ex-Schalker, der erstmals seit dem ersten Spieltag in der Premier League wieder in der Startelf stand, trumpfte als Stabilisator in der Abwehr auf, sondern auch Thiago.