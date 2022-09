Diagnose da! Hernández fällt mehrere Wochen aus

Bayern München hat den 2:0-Erfolg in der Champions League gegen den FC Barcelona teuer bezahlt: Abwehrchef Lucas Hernández zog sich einen Muskelbündelriss im linken Adduktorenbereich zu und fällt mehrere Wochen aus.

Dies teilte der Rekordmeister am Mittwoch mit. Hernandez, der in dieser Saison bisher starke Leistungen gezeigt hatte, verletzte sich in der Nachspielzeit. Der Franzose hatte zuvor mit seinem Kopfballtreffer zum 1:0 den Weg zum Sieg geebnet.