Unangemessene Geste von Dennis Schröder? Grieche sauer auf "erbärmliche" Geste bei Basketball-EM

Doch eine Szene von Schröder, der kurz vor Spielende nach seinem zweiten technischen Foul wie zuvor bereits Antetokounmpo vom Court flog, sorgte in Griechenland für Aufregung.

„Dennis Schröder jubelt mit einer unangemessenen Geste direkt vor Trainer Dimitris Itoudis. Erbärmlich", schrieb Dionysis Aravantinos, der als Social Media Manager für das in der Basketball-Welt angesehene Hoops Hype arbeitet.

Wollte Schröder griechischen Coach provozieren?

In einem weiteren Tweet von ihm ist auf den Bildern zu sehen, dass Schröder in Richtung des griechischen Trainers schaut, grinst und sich vorne in die Hose greift.