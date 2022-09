"Hätte diese Aussage nicht getätigt": Sammer-Kritik an Salihamidzic-Aussage

Matthias Sammer äußert Kritik an einer Aussage von Hasan Salihamidzic aus dem STAHLWERK Doppelpass. Der Bayern-Sportvorstand reagiert.

Im STAHLWERK Doppelpass auf SPORT1 hat Hasan Salihamidzic am Sonntag aufhorchen lassen.

Sammer: „Hätte diese Aussage nicht getätigt“

Denn „es ist natürlich auch für den FC Bayern München, wie man es wahrnimmt als Spieler, letzten Endes auch im Leistungsprinzip so: Es gibt Rotation und es gibt immer das Momentum, in dem der Trainer entscheidet, wer aufgestellt wird. Und in dem Moment musst du marschieren.“