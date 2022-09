Wurde bei Thomas Müller eingebrochen? Einbruch wohl mitten im Bayern-Spiel gegen Barcelona

Während Bayerns Spiel gegen Barcelona wird in Thomas Müllers Haus offenbar eingebrochen. Die Polizei bestätigt einen Vorfall in der Gemeinde.

Beim Star des FC Bayern wurde am Dienstagabend offenbar eingebrochen. Das berichtet die Bild . (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Champions League)

Demnach ereignete sich die Tat in der Villa im Örtchen Wettlkam in der Gemeinde Otterfing (südlich von München) gegen 22 Uhr – also während Bayerns Spiel gegen den FC Barcelona, das die Münchner mit 2:0 für sich entschieden.