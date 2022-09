Lewandowski: Zwischen Blitz-Abschied & Frotzeleien - so bitter lief die Rückkehr zum FC Bayern

Robert Lewandowski scheitert bei seiner Rückkehr in die Allianz Arena mehrfach aus bester Lage. SPORT1 zeigt das Lewy-Protokoll.

Der polnische Torjäger hatte mit dem FC Barcelona trotz einer starken ersten Hälfte am Ende klar das Nachsehen gegen den FC Bayern. Beim 0:2 aus Sicht der Katalanen vergab er zudem zahlreiche Chancen.

Vor dem Anpfiff: Lewandowski betritt eine gute Stunde vor Spielbeginn den Rasen, ist wie schon beim Abschlusstraining am Montagabend bester Laune und klatscht freundlich mit ein paar seiner alten Kollegen ab. Beim Warmmachen sowie bei der Verlesung der Aufstellung gibt es vereinzelte Pfiffe, aber auch Applaus für den Rückkehrer. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Champions League)

Lewandowski hat mehrere Großchancen

9. Minute: Erstmals macht Lewandowski auf sich aufmerksam – mit einem starken Ballgewinn gegen Marcel Sabitzer am Sechzehner der Bayern. Sein anschließender Pass in den Rückraum findet Pedri, der kurz gegen Dayot Upamecano verzögert und dann an Manuel Neuer scheitert.