Toni Kroos huldigt Glasgow-Fans wegen überragender Stimmung im Celtic Park

Bizarr! Mit dieser Hightech-Freistoßmauer trainieren Kroos und Co.

Toni Kroos huldigt die Fans in Glasgow wegen deren überragender Stimmung im Celtic Park. Während der Champions-League-Hymne kommt es zu unglaublichen Momenten.

So schnell macht ihm eigentlich niemand ein X für ein U vor. Zu viel hat Toni Kroos hat in seiner bemerkenswerten Fußballer-Karriere schon erlebt. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Champions League)

Vor dem Auftritt in der Champions League gegen RB Leipzig (ab 21 Uhr im Liveticker ) hat der fünfmalige Henkelpott-Gewinner aber zu einem besonderen Loblied auf einen Kontrahenten angestimmt.

In seinem Podcast „Einfach mal Luppen“ huldigte Kroos den Celtic Park als „die Nummer eins, was Auswärtsfahrten angeht“.

Wie es dazu kommt? Zum 3:0-Auftakt der Champions-League-Gruppenphase war Real in Glasgow aufgelaufen - und Kroos hinterher hin und weg angesichts der dortigen Atmosphäre.

Kroos: „Unfassbar, das habe ich noch nicht erlebt“

„Dann kommen wir raus zum Spiel, stellen uns auf, die Stimmung ist okay. Dann geht die Champions-League-Hymne los und dann habe ich gedacht, das Stadion kracht ein!“, so Kroos weiter. „Das war unfassbar, das habe ich noch nicht erlebt, was da los war! Ohrenbetäubend!“ (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Champions League)