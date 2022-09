Basketball-EM: "Dennis wollte meine Kreditkarte" - Herbert witzelt nach Halbfinal-Coup

Gala! So furios fertigen Schröder und Co. Giannis ab

Gordon Herbert witzelt nach dem deutschen Coup bei der Basketball-EM - in Erinnerung an einen Trainer-Kollegen - über seine Kreditkarte.

Den Gianmarco Pozzecco wollte Gordon Herbert nach dem sensationellen Einzug ins EM-Halbfinale dann doch nicht machen. „Dennis (Schröder/d. Red.) wollte meine Kreditkarte. Ich habe gesagt: Ich bin dreimal geschieden, das Limit wird dir nicht gefallen“, scherzte der Basketball-Bundestrainer am Dienstagabend in Berlin nach dem umjubelten 107:96 (57:61)-Sieg im Viertelfinale gegen Griechenland und Superstar Giannis Antetokounmpo .

Italiens Nationalcoach Pozzecco hatte zuvor berichtet, seinen Spielern nach dem überraschenden Triumph im Achtelfinale gegen Serbien seine Kreditkarte zur Verfügung gestellt zu haben - zum Feiern. So weit wollte Herbert nicht gehen, obwohl er sichtlich gelöst erschien. „Ein kühles Bier“, so der Kanadier, hätte er jetzt gerne. Und die Spanier, die am Freitag (20.30 Uhr/MagentaSport) in der Vorschlussrunde warten? (SERVICE: Alle Spiele der Basketball-EM im SPORT1-Liveticker)