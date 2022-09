FC Bayern: Flaschenwurf von Leroy Sané - das steckt dahinter

Beim Sieg gegen den FC Barcelona erzielt Leroy Sané den 2:0-Endstand. In der 80. Minute wird er ausgewechselt und malträtiert eine Flasche. Nach dem Spiel bezieht er Stellung.

Leroy Sané befindet sich aktuell in starker Verfassung und verdient sich viel Einsatzzeit im stargespickten Bayern-Kader.

Sein Treffer zum 2:0-Endstand beim Heimsieg des deutschen Rekordmeisters am zweiten Spieltag der Champions League gegen den FC Barcelona war bereits sein fünftes Tor im zehnten Pflichtspieleinsatz in dieser Saison.

In der Champions League hat er mit zwei Treffern in zwei Spielen sogar eine perfekte Torquote. Überhaupt ist es bereits sein elftes Tor im 20. CL-Einsatz im Münchner Trikot. Nur Roy Makaay (13 Treffer) und Robert Lewandowski (14) weisen hier eine bessere Quote auf.