Champions League: Pyro-Chaos in Marseille - Eintracht-Fan bangte um sein Leben

Vor dem Anpfiff der Champions-League-Partie, welche Frankfurt mit 1:0 gewann , haben beide Fanlager Pyrotechnik in den jeweils anderen Block geschossen. Dabei hat sich ein Eintracht-Fan schwer verletzt. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Champions League)

Eintracht-Vorstand gibt Entwarnung

Polizei teilt Festnahmen mit

Schon den ganzen Tag über war die Stimmung in Marseille äußerst angespannt. Sowohl vor als auch im Stadion wurden Böller sowie Bengalos gezündet und geworfen. Die Fanlager stießen außerhalb des Stadions mehrmals zusammen.

Nach dem Einlass kam es auf den Rängen zu Provokationen zwischen Heimfans und den Anhängern im Gästeblock. Am Montagabend waren bereits acht Personen nach einer Schlägerei in der Innenstadt festgenommen worden, darunter ein Deutscher, wie die örtliche Polizei mitteilte. Am Dienstag kamen demnach sechs weitere Festnahmen dazu.