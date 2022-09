Champions League: Einzelkritik der Bayern-Stars nach Sieg gegen Barcelona - Abwehr entnervt Lewandowski

MANUEL NEUER: Verhinderte mit einer super Fußabwehr in der 9. Minute den frühen Rückstand aus Münchner Sicht. In der 21. Minute mit einem Monster-Save gegen Robert Lewandowski. Es folgte ein grober, absolut untypischer Fehlpass, der jedoch nicht bestraft wurde. Anschließend dank seiner starken Vorderleute über weite Strecken beschäftigungslos. SPORT1-Note: 2,5 .

Bayern-Abwehr entnervt Lewandowski

DAYOT UPAMECANO: Durfte etwas überraschend statt Matthijs de Ligt von Beginn an ran - und zahlte das Vertrauen mit Leistung zurück. Entschied das Duell gegen Lewandowski klar für sich, nahm den Superstar fast komplett aus dem Spiel. Fehler- und tadelloser Auftritt vom 23-Jährigen, der ein, zwei Mal sogar für Akzente in der gegnerischen Hälfte sorgte. Giganten-Auftritt! SPORT1-Note: 1 .

LUCAS HERNÁNDEZ: Defensiv gewohnt giftig und kompromisslos. Perfektes Timing beim 1:0, das der Franzose per Kopf nach einer Ecke erzielte. Nur in einer Szene ein wenig leichtfertig im Zweikampf. An ihm führt in Sachen Startelf im Moment kein Weg vorbei - wenn er sich am Ende nicht schwerer verletzt hat. Griff sich kurz vor Abpfiff an die Adduktoren. SPORT1-Note: 1,5.