Champions League: Jesper Lindström erlöst Eintracht Frankfurt bei Olympique Marseille

Mann des Spiels aus Frankfurter Sicht war Jesper Lindström. Der Däne sorgte mit dem einzigen Treffer des Tages in der 43. Minuten für den späteren Endstand. Dabei hatte der 22-Jährige aber auch eine gehörige Portion Glück. Erst durch die Fußspitze von OM-Mittelfeldspieler Valentin Rongier fand der Ball seinen Weg zu Lindström, der dann aber aus zwölf Metern cool blieb und das Leder an Torhüter Pau López vorbei ins Netz schob.

Doppeltes Kamada-Pech lässt Frankfurt weiter zittern

In der 79. Minute war für den Stürmer, der in der 54. Minute das mögliche 2:0 nur knapp per Lattentreffer verpasste, Schluss. Ausgepumpt wurde er durch Rafael Borré ersetzt.

Daichi Kamada schien in der 79. Minuten für die endgültige Entscheidung zu sorgen, aber sein Tor wurde durch den VAR wegen Abseits zurecht aberkannt. In der 81. Minute vergab der Japaner noch eine Mega-Chance, indem er freistehend den Torwart anschoss.

Der Kamada-Doppelschlag fiel in eine starke Drangphase der Hausherren, die ihrerseits durchaus den Ausgleich hätten erzielen können. Erst musste Kevin Trapp in der 66. Minute mit einer Glanzparade die knappe Führung retten, ehe nur vier Minuten später der zwischenzeitlich eingewechselte Luis Suarez die größte Chance zum Ausgleich kläglich vergab. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Champions League)

Böller und Pyrotechnik auf den Tribünen

Überschattet wurde das Spiel, in dessen Vorfeld bereits zahlreiche Vorfälle zwischen OM-Fans und Eintracht-Anhängern in der Stadt für Aufregung sorgten, in der Schlussphase von zahlreichen Böllern und Feuerwerkskörpern, die auf den Tribünen gezündet wurden. Vor Anpfiff flog Pyrotechnik in die jeweils anderen Fanblöcke. Dabei wurde laut Berichten von vor Ort mindestens ein Frankfurter Anhänger getroffen und verletzt, weitere verließen aus Sicherheitsgründen das Stadion vorzeitig. (NEWS: Hitlergruß-Eklat vor Frankfurt-Spiel)