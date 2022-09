Champions League: Später Siegtreffer! Matip erlöst Liverpool

Klopp-Krise? Darum ist sein Job nicht in Gefahr

Der FC Liverpool fährt einen späten Sieg in der Champions-League-Gruppenphase gegen Ajax Amsterdam ein. Der Club Brügge spielt derweil groß auf.

Nach dem 1:4-Debakel gegen den SSC Neapel am ersten Spieltag der Champions-League-Gruppenphase hat die Mannschaft von Trainer Jürgen Klopp durch einen späten Treffer mit 2:1 (1:1) gegen Ajax Amsterdam gewonnen. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Champions League)

In der ersten Halbzeit hatte das Klopp-Team mehr vom Spiel und gab insgesamt zehn Torschüsse ab. Demnach hatte es auch die größeren Chancen. Allerdings erzielte Liverpool nur einen Treffer. Mohamend Salah brachte die Reds in der 17. Minute in Führung. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Champions League)