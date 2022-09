Coup gegen Griechen: Basketballer bei Heim-EM im Halbfinale

Die deutschen Basketballer haben Griechenland um NBA-Superstar Giannis Antetokounmpo sensationell entzaubert und stehen bei der Heim-EM im Halbfinale. Das Team um Kapitän Dennis Schröder gewann am Dienstag in Berlin 107:96 (57:61), am Freitag geht es gegen Weltmeister Spanien um den Sprung ins Endspiel. Mit einem Sieg wäre die dritte EM-Medaille der Geschichte perfekt.

"Es ist schwer zu realisieren, was passiert ist. Es ist Wahnsinn. Es war unglaublich", sagte Andreas Obst bei MagentaSport. "In der zweiten Halbzeit waren wir alle da. Wir glauben an uns als Team. Wir haben die Medaille als Ziel", so Daniel Theis bei RTL.