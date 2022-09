Basketball-EM: Deutschland gewinnt sensationell gegen Giannis Antetokounmpo und Griechenland

Gala! So furios fertigen Schröder und Co. Giannis ab

Was für ein Basketball-Märchen - die ersehnte Medaille erscheint jetzt so nah.

Die deutsche Basketball-Nationalmannschaft triumphiert sensationell mit 107:96 gegen die favorisierten Griechen und zieht ins Halbfinale der Basketball Europameisterschaft ein. Dort wartet am Freitag Spanien. (NEWS: Alles zur Basketball-EM)

„Es ist schwer zu realisieren, was passiert ist. Es ist Wahnsinn. Es war unglaublich“, sagte Andreas Obst nach dem Spiel bei MagentaSport .

DBB-Team kommt gut aus der Kabine

Das DBB-Team legte gegen eigentlich übermächtige Griechen einen Start nach Maß hin. Zu Beginn wirkte es so, als wenn das Team von Gordon Herbert nicht vorbeiwerfen könnte. Dies führte zu einer schnellen 22:11-Führung zur Mitte des ersten Viertels.

Auf griechischer Seite hielt zu Beginn nur Superstar Giannis Antetokounmpo dagegen. Der „Greek Freak“ kam schon in der ersten Halbzeit auf 19 Zähler. Angeführt von ihrem Superstar kamen die Griechen bis zur Halbzeit heran und gingen durch einen Buzzer-Beater von Kostas Sloukas mit einer 61:57-Führung in die Pause. (SERVICE: Das sind die größten Stars der Basketball-EM)

Deutschland nach der Pause furios

„In der zweiten Halbzeit waren wir alle da. Wir glauben an uns als Team. Wir haben die Medaille als Ziel“, sagte Daniel Theis nach dem Spiel bei RTL . Der Center spielte unter den Körben groß auf und holte neben 13 Punkten sensationelle 16 Rebounds.

Schon jetzt ist es der größte Erfolg, seit sich Sportikone Dirk Nowitzki bei der EM 2015 in der Hauptstadt von den Fans verabschiedete. Im Halbfinale am Freitag trifft das Team von Bundestrainer Gordon Herbert auf Weltmeister Spanien, ehe es am Sonntag um Bronze oder den ganz großen Coup geht. Es wäre die dritte EM-Medaille nach Gold 1993 und Silber 2005.