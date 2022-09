FC Bayern: Fans protestieren vor CL-Kracher gegen Barca

Während des Champions-League-Krachers gegen den FC Barcelona hielten die Anhänger in der Südkurve ein Banner hoch, auf dem auf deutsch übersetzt stand: „Kurzfristige Spielabsagen und Verlegungen wegen eines königlichen Todes?! Respektiert Fans!“.

Die Bayern-Fans spielen hierbei auf den Tod von Queen Elizabeth II. am 8. September an. Anschließend wurde der Spieltag der Premier League abgesagt sowie die Champions-League-Partie der Glasgow Rangers gegen den SSC Neapel verlegt. Das führte unter anderem dazu, dass zahlreiche Fans auf den Kosten für ihre gebuchten Reisen sitzenblieben.

Kurz vor dem Anpfiff der Partie war zudem ein weiteres Banner in der Südkürve zu sehen. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Champions League)

Damit spielten die FCB-Anhänger darauf an, dass der europäische Fußball-Verband erst in der aktuellen Champions-League-Saison Stehplätze erlaubt hat. In der Vergangenheit waren diese untersagt und mussten zu Sitzplätzen ummontiert werden.