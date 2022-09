Alaphilippe trotz Vuelta-Sturz im WM-Aufgebot Frankreichs

Titelverteidiger Julian Alaphilippe steht trotz seines Sturzes bei der Vuelta im französischen Aufgebot für die WM der Radprofis in Australien.

Der 30-Jährige hatte sich vor knapp zwei Wochen auf der 11. Etappe der Spanien-Rundfahrt die Schulter ausgekugelt und will dennoch um seinen dritten WM-Titel in Folge fahren - nach einer Saison voller Unfälle und Ausfälle.

Alaphilippe mit Horror-Saison

Beim Klassiker Lüttich-Bastogne-Lüttich erlitt der Profi vom Team Quick-Step Alpha Vinyl bei einem schweren Sturz einen Schulterblattbruch, zwei Rippenbrüche und eine Lungenverletzung, die Tour de France verpasste er und erkrankte an COVID-19.

Doch der Weltmeister von 2020 und 2021 will bei der Straßen-WM in Wollongong im Bundesstaat New South Wales versuchen, um den Hattrick zu fahren.